Ирина Винер-Усманова подтвердила, что развелась с Алишером Усмановым после 30 лет брака
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды России Ирина Винер-Усманова подтвердила факт официального развода с российским предпринимателем Алишером Усмановым. Они поженились в 1992 году — таким образом, брак продлился 30 лет.
«Мы развелись в ЗАГСе», — приводятся слова Ирины Винер-Усмановой на сайте телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Алишер Усманов отозвал иск, поскольку развестись удалось и без судебного процесса. При этом не сообщалось, по какой именно причине был оформлен развод.
У 68-летнего Алишера Усманова и 73-летней Ирины Винер-Усмановой нет совместных детей.
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