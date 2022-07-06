ВФЛА не будет препятствовать переходу Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что организация не будет чинить препятствий переходу бегуньи Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии.
Ранее пятикратная чемпионка России в марафонском беге Трофимова получила гражданство Киргизии и планирует в составе новой сборной выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Для этого переход спортсменки должен быть одобрен ВФЛА и World Athletics, а также разрешён Международным олимпийским комитетом.
«Запроса из киргизской федерации мы ещё не получали. Пока всё на уровне разговоров, но в любом случае, если все документы будут правильно предоставлены, наша федерация не будет чинить препятствий», — приводит слова Приваловой ТАСС.
С 2015 года российские легкоатлеты участвуют в международных турнирах только в нейтральном статусе. Выдачу индивидуальных допусков российским и белорусским спортсменам международная федерация приостановила после начала военной спецоперации на Украине.
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