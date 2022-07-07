Саргсян — об отношении с российскими гимнастками: Ариша и Дина меня очень поддерживают

Армянская гимнастка Сильва Саргсян поделилась мнением об особенностях турниров без участия в них российских спортсменок и рассказала, поддерживает ли отношения с гимнастками из России.



«Очень тяжело без них, атмосфера совсем не та. Как будто нет интриги. Они — одни из самых сильных гимнасток, без них неинтересно. Что касается отношений с гимнастками из России, Ариша и Дина (Аверины) меня очень поддерживают. Когда я поехала на чемпионат Европы, они болели за меня. Мне кажется, у них нет никаких обид, что я выступаю, а они нет. Наверное, они понимают, что сильнее их никого нет.

Я за них также очень сильно переживаю. В последнее время мы очень хорошо сдружились, сейчас на всех стартах болею за них. Когда с ними выступаю, то понимаю, что они сильнее, и не воспринимаю их как соперниц. Понимаю, что никогда их не обгоню (смеётся)», — сказала Саргсян в интервью Sport24.



Напомним, сборная России по художественной гимнастике в марте была отстранена от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.