«Было так стыдно». Канадская пловчиха заявила, что ей что-то подсыпали на вечеринке на ЧМ

Канадская пловчиха Мэри-Софи Харви заявила, что ей что-то подсыпали на вечеринке на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Будапеште (Венгрия) с 17 июня по 3 июля.

«В последнюю ночь на чемпионате мира я была под воздействием каких-то веществ. В тот момент я не знала, что попало в мой организм. Помню лишь, что на следующее утро проснулась полностью разбитой. Рядом сидели менеджер и доктор.

Я помню, как праздновала и понимала, что следующая цель — Игры Содружества. Но после этого я ничего не помню. Возник провал в 4-6 часов, о которых я ничего не помню. Единственное, что могу сказать, — мне никогда не было так стыдно», — написала она в своих соцсетях.

Спортсменка добавила, что на теле у неё остались синяки, которые появились в результате того, что её пришлось тащить до номера.

Кто главная звезда и надежда российского плавания