«Было так стыдно». Канадская пловчиха заявила, что ей что-то подсыпали на вечеринке на ЧМ

Канадская пловчиха Мэри-Софи Харви заявила, что ей что-то подсыпали на вечеринке на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Будапеште (Венгрия) с 17 июня по 3 июля.
«В последнюю ночь на чемпионате мира я была под воздействием каких-то веществ. В тот момент я не знала, что попало в мой организм. Помню лишь, что на следующее утро проснулась полностью разбитой. Рядом сидели менеджер и доктор.
Я помню, как праздновала и понимала, что следующая цель — Игры Содружества. Но после этого я ничего не помню. Возник провал в 4-6 часов, о которых я ничего не помню. Единственное, что могу сказать, — мне никогда не было так стыдно», — написала она в своих соцсетях.
Спортсменка добавила, что на теле у неё остались синяки, которые появились в результате того, что её пришлось тащить до номера.
Кто главная звезда и надежда российского плавания
- 8 июля 2022
-
12:05
-
12:00
-
11:15
-
09:54
-
09:25
- 7 июля 2022
-
23:40
-
22:38
-
20:30
-
18:42
-
17:56
-
17:18
-
15:54
-
15:45
-
12:22
-
09:00
-
08:57
-
01:06
- 6 июля 2022
-
22:32
-
20:58
-
20:41
-
19:57
-
19:56
-
19:31
-
18:51
-
18:40
-
18:11
-
17:43
-
16:05
-
15:11
-
14:38
-
14:33
-
14:13
-
14:00
-
13:44
-
13:36