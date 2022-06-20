«Мужикам в юбках» запретили соревноваться с женщинами! В плавании разум наконец-то победил

Международная федерация водных видов спорта стала первой в мире организацией, де-факто запретившей трансгендерам выступать в женских соревнованиях. Но при этом не нарушила права этих спортсменов. Для них будет создана особая категория – не мужская и не женская.
Неужели разум всё-таки победил?
Решение революционное, смелое и чётко проработанное на основе научных исследований. В наше время сложно представить, что кто-то способен на такое. Гораздо проще вести себя, например, как Томас Бах, который сначала лицемерно сочувствует российским спортсменам, которые не могут участвовать в соревнованиях, а на следующий день заявляет, что не время снимать ограничения.
FINA же провела серьёзную работу по изучению возможностей для участия трансгендеров в соревнованиях. И выработала стандарт: для участия в женских соревнованиях трансгендер должен завершить переход к моменту начала полового созревания (до 12 лет), а уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр. Если же спортсменка решит стать спортсменом и плавать в мужской категории, ограничений нет.
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
А что делать тем, кто определился со своей половой принадлежностью позже 12 лет, да и уровень тестостерона зашкаливает? FINA и этот вариант предусмотрела, начав разработку соревнований для отдельной трансгендерной категории. Ни одна международная федерация такую работу ещё не вела.
Самые громкие протесты из-за участия трансгендеров в соревнованиях женщин начались после того, как сменивший пол пловец Уилл Томас стал Лией Томас, которая начала «выкашивать» женские турниры, став победителем студенческого чемпионата США. В знак протеста завершила карьеру одна из лучших судей Синтия Миллен, отказавшаяся работать на турнирах с участием Томас.
Миллен сделала тогда заявление о том, что участие биологических мужчин в соревнованиях женщин просто разрушает спорт. Арбитра поддержали 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, а также телезвезда Кейтлин Дженнер, которая в бытность Брюсом Дженнером выиграла Олимпиаду-1976 в десятиборье. Ну и не только они, конечно.
Фото: Hunter Martin/Getty Images
Кажется, после решения FINA все споры об участии трансгендеров в спортивных соревнованиях утихнут. Водные виды показали пример остальным — решить можно любой вопрос. Пусть это будет особая категория для особенных спортсменов. Хотите менять пол и не бросать спорт – да флаг вам в руки. И соревнуйтесь с такими же трудноопределяющимися.
Но захочет ли пойти по этому пути Международный олимпийский комитет?
Появится ли в календаре трансгендерная Олимпиада?
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