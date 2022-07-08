Кастер Семеня впервые примет участие в ЧМ по лёгкой атлетике после 5 лет дисквалификации

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня вошла в список участников чемпионата мира — 2022 по лёгкой атлетике, который пройдёт в Юджине (США) с 15 по 24 июля. Спортсменка выступит на дистанции 5000 метров, сообщается на официальном сайте World Athletics.
В последний раз Семеня, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой в беге на 800 метров, выступала на чемпионате мира в 2017 году. От участия на ЧМ-2019 она была отстранена из-за новых правил World Athletics, согласно которым легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 метров до одной мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.
Спортсменка планировала выступить на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2020 года в Токио, но не смогла выполнить норматив.
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