Лидер общего зачёта «Тур де Франс» Вингегор упал и сломал велосипед

Лидер общего зачёта «Тур де Франс» датчанин Йонас Вингегор во время 15-го этапа велогонки упал и сломал велосипед.

Йонас Вингегор пришёл к финишу 23-м и, несмотря на происшествие, сохранил первое место в общем зачёте велогонки «Тур де Франс».

«Я в порядке, но у меня есть ссадины на коже с левой стороны. Я не видел, что именно произошло. Гонщик упал передо мной, и тогда я ничего не смог сделать. К счастью, у меня были замечательные товарищи по команде, которые быстро вернули меня в гонку и позаботились о том, чтобы я не терял времени», — приводит слова Вингегора Sport.tv2.

По ходу 15-го этапа гонки велогонщики проехали 202,5 километра. Первым к финишу пришёл Яспер Филипсен (Бельгия), вторым — Ваут ван Арт (Бельгия), третьим — Мадс Педерсен (Дания). Россиянин Александр Власов пришёл к финишу 16-м.

Общий зачёт после 15-го этапа:

1. Йонас Вингегор (Дания) – 59:58.28.

2. Тадей Погачар (Словения) +2.22.

3. Герайнт Томас (Великобритания) +2.43.

4. Ромен Барде (Франция) +3.03.

5. Адам Йейтс (Великобритания) +4.06…

11. Александр Власов (Россия) +10.32.