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Мутаз Баршим повторил рекорд Марии Ласицкене по золотым медалям ЧМ

Мутаз Баршим повторил рекорд Марии Ласицкене по золотым медалям ЧМ
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Катарский легкоатлет Мутаз Баршим, который завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Юджине (США), повторил рекорд россиянки Марии Ласицкене. Теперь Баршим, как и Ласицкене, является трёхкратным чемпионом мира в прыжках в высоту. Кроме них никто не может похвастаться подобным достижением.

До этого 31-летний Баршим брал золотые медали на чемпионатах мира в Лондоне (Британия) в 2017 году и в Дохе (Катар) в 2019 году. Что касается 29-летней Ласицкене, то она первенствовала в Пекине (Китай) в 2015 году, в Лондоне-2017 и в Дохе-2019.

Напомним, Мутаз Баршим победил с результатом 2,37 м. Мировой рекорд составляет 2,45 м. Его в июле 1993 года установил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира кубинец Хавьер Сотомайор.

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