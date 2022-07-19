Но в шахматах он добился более серьёзных успехов. Даже отобрал рекорд у своего самого выдающегося ученика.

Первый тренер Магнуса Карлсена — уникум. Он играл в футбол и забивал за сборную Норвегии!

Удивительное событие произошло на чемпионате Норвегии по шахматам. Победителем турнира стал 55-летний Симен Агдестейн, первый тренер действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Он стал самым возрастным гроссмейстером, когда-либо выигрывавшим национальный чемпионат.

Примечательно, что ровно 40 лет назад Агдестейн стал и самым юным шахматистом – чемпионом страны.

Агдестейн сыграл на уровне Непомнящего

Симен Агдестейн набрал восемь очков из девяти возможных. Он показал перформанс на уровне выше 2800 очков в live-рейтинге.

55-летний гроссмейстер опередил ближайшего преследователя и рейтинг-фаворита турнира Йона Людвига Хаммера на 1,5 очка. Агдестейн сыграл на том же уровне, что и Ян Непомнящий в недавнем турнире претендентов – 2022 в Мадриде. С учётом, конечно, уровня соперников.

Решающей в плане борьбы за первое место стала партия между Агдестейном и Хаммером. Ветеран просто в пух и прах разбил своего бывшего ученика, заставив сдаться всего лишь после 31 хода.

Буквально за неделю до старта турнира Агдестейн дал интервью, в котором рассказывал, что он совсем не в форме, чувствует себя старым и уставшим, допускает много ошибок. Но на чемпионате Норвегии он был просто в потрясающей форме и наказал всех молодых конкурентов!

Рекордсмен на все времена

Агдестейн – из шахматной семьи. В шахматы он играл чуть ли не с рождения. В 15 лет талантливый парень впервые стал чемпионом Норвегии. Это было в далёком уже 1982-м. Тогда Симен установил абсолютный рекорд, став самым юным в истории победителем чемпионата страны.

Спустя 40 лет он в свои 55 стал самым возрастным победителем чемпионата Норвегии. На самом деле, это просто уникальное достижение!

Симен Агдестейн Фото: Из личного архива Симена Агдестейна

Кстати, побить рекорд Агдестейна в 2005-м пытался его ученик Магнус Карлсен. Да-да, Симен основал шахматную школу и работал с нынешним чемпионом мира с девяти лет. В том чемпионате Норвегии учитель и ученик бились до последнего тура, а судьбу первого места решили на тай-брейке. Победил более опытный шахматист.

В 2006-м Карлсен взял реванш, также на тай-брейке победив своего учителя. Но он был уже на несколько месяцев старше Симена в 1982-м. Но кто знает, может быть, Магнус в 56 лет ещё выиграет чемпионат Норвегии.

Кстати, ещё одно интересное пересечение: менеджером норвежского чемпиона мира является старший брат Агдестейна – Эспен.

Магнус Карлсен Фото: Getty Images

Футбол или шахматы?

Впрочем, Симен не только классный шахматист, но и выдающийся футболист. Агдестейн играл на высоком европейском уровне: в составе «Люна» он провёл восемь лет, сыграл 92 матча и забил 37 голов.

«Я довольно долгое время совмещал футбол и шахматы. Но в футболе у меня не было такой уверенности, как в шахматах. За доской я отвечал сам за себя, в командном виде нужно было приспосабливаться ко всем. Для меня было удивительным приглашение в сборную Норвегии. Были моменты, когда мне приходилось выбирать – играть в составе сборной против Шотландии или лететь на супертурнир в Тилбург, где играли лучшие шахматисты мира».

За сборную Норвегии он сыграл восемь матчей и даже забил один гол – в товарищеском матче. Конечно, не Эрлинг Холанд. Но ведь и Холанд не может похвастаться тем, что становился чемпионом Норвегии по шахматам.

Футбольную карьеру прервала травма крестообразной связки. Но в шахматах Агдестейн добился большего: на пике карьеры он входил в число 16 сильнейших гроссмейстеров мира. Вероятно, Симен – лучший шахматист среди футболистов. Или, наоборот, лучший футболист среди шахматистов. И так, и так справедливо.