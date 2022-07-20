Прыгун в воду Минибаев: поблагодарил бы Путина за то, что наш спорт – один из величайших
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Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио Виктор Минибаев поделился тем, что бы сказал Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, когда встретился бы с ним.
«Только слова благодарности. Думаю, он всё прекрасно знает и без моих слов, ведь Владимир Владимирович сильно поддерживает спорт. Я бы только поблагодарил его за то, что российский спорт – один из величайших в мире», — приводит слова Виктора Минибаева издание Metaratings.ru.
Этот сезон Виктор решил пропустить, чтобы взять паузу на восстановление, но сейчас он всё равно продолжает держать себя в форме и прыгать. В середине июля в Пензе прошёл чемпионат России по прыжкам в воду, который как раз и пропустил бронзовый призёр Игр.
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