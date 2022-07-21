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«Закрой глаза и почувствуй момент». Юлия Ефимова показала атмосферное фото на рассвете

«Закрой глаза и почувствуй момент». Юлия Ефимова показала атмосферное фото на рассвете
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы россиянка Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила атмосферную фотографию, сделанную на фоне рассвета на озере.

«Рассвет. Тишина. Гладь. Закрой глаза и почувствуй момент», — подписала снимок Ефимова.

Фото: из личного архива юлии ефимовой

30-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Также она входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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