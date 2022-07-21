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Александр Грищук нашёл позитив в отказе Магнуса Карлсена от матча за корону с Непомнящим

Александр Грищук нашёл позитив в отказе Магнуса Карлсена от матча за корону с Непомнящим
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Трёхкратный чемпион мира по блицу, российский гроссмейстер Александр Грищук высказал мнение, что матч на первенство мира без действующего чемпиона Магнуса Карлсена станет интереснее. Напомним, вместо Карлсена соперником россиянина Яна Непомнящего, выигравшего Турнир претендентов, станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место.

«Я, скорее, этому рад, мне кажется, матч Непомнящего с Дин Лижэнем будет интереснее. Я оценивал вероятность того, что Магнус сыграет, в 50%.

Какова вероятность матча в Москве? Да, это вполне возможно, а почему нет», — приводит слова Грищука ТАСС.

Пока неизвестно, где и когда пройдёт матч Ян Непомнящий — Дин Лижэнь.

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Магнус Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:

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