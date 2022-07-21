Губерниев — о словах Терюшкова про госизмену: надо было сказать это в лицо Овечкину

Известный российский комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова депутата Государственной Думы, члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова, заявившего, что смену спортивного гражданства спортсменами сборной страны следует приравнять к госизмене.
«Надо было Роману сказать это в лицо Александру Овечкину, когда он приезжал. Овечкин – один из основателей движения Putin Team. Я давно знаком с Романом Терюшковым, он очень горячий парень и выдаёт желаемое за действительное.
Я бы перефразировал его слова: наоборот, наши энхаэловцы – посланцы блистательной спортивной России, мы им должны рукоплескать. Такие же, как наши теннисисты, бойцы UFC и все те, кто может сейчас выступать на международных соревнованиях. Им нужно выписать благодарность отдельным постановлением Государственной Думы Российской Федерации. Они посланцы добра и мира», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
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