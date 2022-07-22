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Тренер Карлсена прокомментировал отказ Магнуса от матча за шахматную корону с Непомнящим

Тренер Карлсена прокомментировал отказ Магнуса от матча за шахматную корону с Непомнящим
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Питер Хайне Нильсен, являющийся тренером действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, прокомментировал отказ своего подопечного от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов. Вместо Карлсена с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.

«Для шахматного сообщества печально, что у нас есть чемпион мира, считающий игру на таком турнире невесёлым событием. Матч чемпионата мира скучен во многих отношениях. На подготовку уходит минимум шесть месяцев, и на протяжении многих игр вы играете только против одного соперника.

Это не самый увлекательный способ игры. Чемпионат мира превратился в гонку вооружений, в которой креативность выходит из-под контроля. Магнус не считает, что это смешно», — приводит слова Нильсена NRK со ссылкой на Ritzau.

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