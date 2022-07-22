Сергей Карякин: в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ты как бы и не чемпион

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, который в 2016 году играл с Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, не нашёл какого-либо политического подтекста в отказе норвежца провести второй подряд титульный поединок с другим россиянином – Яном Непомнящим.

Предыдущий матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Непомнящим прошёл с 24 ноября по 10 декабря 2021 года в Дубае и закончился досрочно победой действующего чемпиона мира со счётом 7,5:3,5. В 2022 году Непомнящий во второй раз подряд выиграл турнир претендентов, но от нового матча Карлсен отказался.

«Да, здесь не стоит искать политические подтексты, тем более что у Яна Непомнящего позиция, скажем так, не очень однозначная в свете того, что происходит сейчас. И поэтому, скорее, другие причины. (Непомнящий подписал письмо шахматистов, выступивших против спецоперации на Украине. — Прим. «Чемпионата»). Формально и юридически будет чемпион мира – это либо Дин Лижэнь, или Ян Непомнящий. Но с точки зрения признания в шахматах, если ты не выиграл у чемпиона мира, ну, как бы ты не чемпион. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Карякина «КП-Спорт».

После отказа Карлсена Непомнящий должен провести матч за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, занявшим второе место на турнире претендентов.