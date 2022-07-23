Валуев: Касаткина абсолютно неправа, призывая детей менять спортивное гражданство

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прокомментировал слова своего коллеги по Госдуме и члена наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» Романа Терюшкова про госизмену в виде смены спортивного гражданства.

Терюшков предлагал привлечь российскую теннисистку Дарью Касаткину, которая недавно призналась в нетрадиционной ориентации, к ответственности за призыв к молодым спортсменам менять гражданство. Валуев заявил, что Касаткина в данной ситуации неправа.

«Честно говоря, господин Терюшков начинает надоедать со своими предложениями и заявлениями. Что касается Касаткиной, то она, конечно, абсолютно неправа, призывая детей менять спортивное гражданство. Так делать нельзя, это перебор», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».