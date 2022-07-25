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Представительница Нигерии стала чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами

Представительница Нигерии стала чемпионкой мира в беге на 100 метров с барьерами
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Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан одержала победу в соревнованиях по бегу на 100 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США). Она пробежала указанную дистанцию за 12,06 секунды.

Второе место в забеге заняла ямайка Британи Андерсон. Её результат — 12,23 секунды. Тройку призёров замкнула бегунья из Пуэрто-Рико Жасмин Камачо-Куинн, пробежавшая дистанцию за 12,23 секунды.

Напомним, чемпионат мира по лёгкой атлетике стартовал 15 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за украинских событий. Чемпионат мира в Юджине завершится сегодня, 25 июля.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Бег на 100 метров с барьерами. Женщины

1. Тоби Амусан (Нигерия) — 12,06 сек.
2. Британи Андерсон (Ямайка) — 12,23 сек.
3. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,23 сек.
4. Алиа Армстронг (США) — 12,31 сек.
5. Синди Сембер (Великобритания) — 12,38 сек. 6. Даниэле Уильямс (Ямайка) — 12,44 сек.

Лёгкая атлетика. ЧМ-2022. Беговые
Женщины. 100 м с барьерами. Финал
25 июля 2022, понедельник. 05:00 МСК
Окончено
1
Тоби Амусан
Нигерия
12.06
2
Британи Андерсон
Ямайка
12.23
3
Жасмин Камачо-Куинн
Пуэрто-Рико
12.23
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