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Сергей Карякин решил оспорить свою дисквалификацию в гражданском суде

Сергей Карякин решил оспорить свою дисквалификацию в гражданском суде
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией. Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Карякина на полгода за поддержку специальной военной операции России на Украине.

По словам Карякина, он надеется, что ему удастся оспорить свою дисквалификацию в гражданском суде, поскольку к нему «неравнодушно относятся».

«Федерация шахмат России собиралась подавать иск, но в последний момент я узнал, что они отказались. Из-за этого было потеряно много важного времени.

Надеюсь, что подам в гражданский суд. У меня есть человек, который неравнодушно ко мне относится», — приводит слова гроссмейстера ТАСС.

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Также посмотрите видео о том, за что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин:

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