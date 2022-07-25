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Ефимова пропустит все турниры до конца сезона

Ефимова пропустит все турниры до конца сезона
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова не будет участвовать в соревнованиях до конца сезона. По словам Сальникова, об этом ему сообщила сама пловчиха.

«Юлия Ефимова объявила, что до конца сезона пропустит все и вся», — цитирует Сальникова ТАСС.

Ранее 30-летняя Ефимова говорила, что планирует взять паузу до конца сезона. Спортсменка говорила, что в условиях отстранения от международных соревнований ей неинтересно выступать на российских турнирах.

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

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