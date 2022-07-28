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Дональд Трамп примет участие в профессиональном турнире по гольфу с Дешамбо и Джонсоном

Дональд Трамп примет участие в профессиональном турнире по гольфу с Дешамбо и Джонсоном
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Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своим сыном примет участие в профессиональном турнире по гольфу LIV Golf, который пройдёт сегодня, 28 июля, в национальном гольф-клубе политика в Бедминстере (штат Нью-Джерси, США). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Саудовской Аравии.

В соревновании выступят победители крупных чемпионатов по гольфу — Дастин Джонсон и Брайсон Дешамбо. Джонсон является победителем Открытого чемпионата США 2016 года, Дешамбо побеждал в этом турнире в 2020 году. На его счету также восемь побед в PGA Tour.

Отметим, что PGA Tour временно приостановил членство гольфистов, которые приняли участие в первом турнире конкурирующей лиги LIV Golf. В их число входит Дастин Джонсон.

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