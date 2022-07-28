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Чемпион ОИ по шорт-треку Елистратов рассказал о желании попробовать силы в сноубординге

Чемпион ОИ по шорт-треку Елистратов рассказал о желании попробовать силы в сноубординге
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Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семён Елистратов рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в хафпайпе (дисциплина сноубординга. – Прим. «Чемпионата»). Спортсмен также рассматривает варианты участия в соревнованиях по велоспорту.

«Мы сами периодически выступаем в соревнованиях по велоспорту на шоссе, для себя больше, у нас непосредственно велосипедная подготовка летом идёт. Если появится возможность участвовать в крупных внутрироссийских соревнованиях по велоспорту, я рассмотрю такой вариант, почему бы и нет? В предолимпийский сезон участвовал в соревнованиях по велоспорту, сейчас тем более можно, именно в олимпийский сезон никто не рискует. Мне нравится сноуборд, хафпайп, хотел бы там свои силы попробовать, но это пока остаётся словами, посмотрим», — цитирует Елистратова ТАСС.

32-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.

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