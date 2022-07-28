Чемпион ОИ по шорт-треку Елистратов рассказал о желании попробовать силы в сноубординге

Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Семён Елистратов рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в хафпайпе (дисциплина сноубординга. – Прим. «Чемпионата»). Спортсмен также рассматривает варианты участия в соревнованиях по велоспорту.
«Мы сами периодически выступаем в соревнованиях по велоспорту на шоссе, для себя больше, у нас непосредственно велосипедная подготовка летом идёт. Если появится возможность участвовать в крупных внутрироссийских соревнованиях по велоспорту, я рассмотрю такой вариант, почему бы и нет? В предолимпийский сезон участвовал в соревнованиях по велоспорту, сейчас тем более можно, именно в олимпийский сезон никто не рискует. Мне нравится сноуборд, хафпайп, хотел бы там свои силы попробовать, но это пока остаётся словами, посмотрим», — цитирует Елистратова ТАСС.
32-летний Елистратов — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.
- 28 июля 2022
-
12:00
-
11:44
-
10:29
-
09:46
-
08:45
-
04:54
-
00:51
-
00:35
-
00:17
- 27 июля 2022
-
23:25
-
23:16
-
19:57
-
19:30
-
18:42
-
18:21
-
17:40
-
15:01
-
13:54
-
13:25
-
11:52
-
07:30
- 26 июля 2022
-
22:23
-
21:52
-
20:58
-
20:44
-
18:24
-
17:38
-
16:03
-
15:25
-
12:48
-
12:03
-
11:28
-
10:57
-
09:30
-
09:26