Победителя «Тур де Франс» Вингегора в Копенгагене встретила целая площадь болельщиков
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Победителя «Тур де Франс» — 2022 Йонаса Вингегора из команды Jumbo-Visma торжественно встретили в Дании. В полёте на родину велогонщика встречали самолёты датских ВВС и частный самолет в воздушном пространстве при полёте в Копенгаген.
После приземления на площади в столице Дании Вингегора, его супругу и дочь приветствовала огромная толпа болельщиков. И на этом торжества ещё не закончились.
Вингегор – впервые стал победителем престижной веломногодневки «Тур де Франс», стартовавшей в этом году как раз в Дании. Годом ранее он занял второе место, уступив словенцу Тадею Погачару из команды UAE Team Emirates. В 2022 году Вингегор выиграл не только общий зачёт французского гранд-тура, но и горную классификацию.
Новость по темеЙонас Вингегор впервые станет чемпионом «Тур де Франс»
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