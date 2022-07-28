Десятки гонщиц попали в огромный завал на пятом этапе женской «Тур де Франс». Видео

Огромный завал произошёл за 45 км до финиша пятого этапа женской веломногодневки «Тур де Франс». Спортсменки преодолевали 175,6 км из Бар-ле-Дюк в Сен-Дье-де-Вож и двигались очень большой группой. Падение одной из гонщиц, ехавшей справа впереди пелотона привело к цепной реакции. За считанные секунды десятки спортсменок оказались на асфальте, а их велосипеды сцепились колёсами. Продолжить дистанцию из-за полученных повреждений удалось не всем.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport France на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.
В итоге победу одержала представительница Нидерландов Лорена Вибес из команды DSM. В одно время с победительницей финишировали ещё 60 спортсменок, среди которых была и лидер общего зачёта Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma, и россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad.
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