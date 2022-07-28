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Десятки гонщиц попали в огромный завал на пятом этапе женской «Тур де Франс». Видео

Десятки гонщиц попали в огромный завал на пятом этапе женской «Тур де Франс». Видео
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Огромный завал произошёл за 45 км до финиша пятого этапа женской веломногодневки «Тур де Франс». Спортсменки преодолевали 175,6 км из Бар-ле-Дюк в Сен-Дье-де-Вож и двигались очень большой группой. Падение одной из гонщиц, ехавшей справа впереди пелотона привело к цепной реакции. За считанные секунды десятки спортсменок оказались на асфальте, а их велосипеды сцепились колёсами. Продолжить дистанцию из-за полученных повреждений удалось не всем.

Видео можно посмотреть на канале Eurosport France на YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.

В итоге победу одержала представительница Нидерландов Лорена Вибес из команды DSM. В одно время с победительницей финишировали ещё 60 спортсменок, среди которых была и лидер общего зачёта Марианне Вос из Нидерландов, которая представляет команду Jumbo Visma, и россиянка Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad.

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