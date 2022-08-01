Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Видео: Юлия Ефимова кружится в платье в поле с цветами

Видео: Юлия Ефимова кружится в платье в поле с цветами
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила видео, в котором показано, как она кружится в платье в поле с цветами.

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).

Ранее Юлия Ефимова выложила снимок с фотосессии в стиле «Бандитского Петербурга».

Новость по теме
«Бандитский Петербург». Юлия Ефимова выложила снимок с фотосессии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022