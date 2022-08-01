Велогонщик вылетел с трека в толпу. Одного из зрителей увезли на коляске

Английский велосипедист Мэтт Уоллс вылетел с трека в толпу фанатов во время последнего круга мужской 15-километровой скретч-гонки Игр Содружеств.

24-летний олимпийский чемпион Уоллс пытался объехать гонщиков, которые упали в аварии ниже, но подрезал ещё одно колесо и поднялся наверх, вылетев с трека в толпу зрителей. Отмечается, что один фанат серьёзно пострадал. Ему долгое время оказывали медицинскую помощь и увезли с трибуны на инвалидной коляске.

Самому велосипедисту оказывали помощь около 40 минут, после чего он был отправлен в больницу для полного обследования. Пресс-атташе команды Англии уже сообщил, что Мэтт Уоллс чувствует себя нормально и получает нужную помощь в больнице.

После аварии гонка была прекращена.