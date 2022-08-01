Клишина сравнила, как выглядела на 9-м месяце беременности и через месяц после родов. Фото
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила две фотографии: первый снимок сделан тогда, когда она была на девятом месяце беременности, второй — в настоящее время, спустя месяц после родов.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
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