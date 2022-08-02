Шубенков: даже немножко расстроился, что Киселёву не позволили пробежать

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал своё выступление на чемпионате России.
Шубенков одержал победу со скромным для себя результатом 13,38 секунды. Рекорд Сергея – 12,92. В финале был фальстарт, за который был дисквалифицирован Анатолий Киселёв.
«Не помешал ли фальстарт? Нет, я бы сказал на самом деле, что, если бы Киселёв меня ещё поддушил в начале, пошевелился бы где-нибудь рядом, может, ещё быстрее получилось бы пробежать. Он парень довольно живой, шевелится, и бегает, и двигается, поэтому я даже немножко расстроился, что не позволили пробежать, но нефиг дёргаться.
Второй фальстарт — это ничего, а вот то, что три круга, я как-то забыл, как их делать в один день. Я прям подустал, меня поднагрузило. Хотя как я утром легко бежал — это что-то потрясающее было, я не ожидал, что у меня всё так просто получится. А сейчас вроде тоже побежалось нормально, и как-то резко на второй половине я или выключился, или что-то ещё, не пойму», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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