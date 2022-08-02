Легкоатлетка Жандарова объяснила, почему вернулась из Грузии в Россию

Легкоатлетка Валерия Жандарова объяснила, почему после трёх лет выступления за Грузию (2019–2021 годы) вернулась в Россию – в год, когда отечественные спортсмены отстранены от участия в международных стартах.

На чемпионате России Жандарова стала третьей в беге на 5000 метров, уступив более шести секунд лидеру Светлане Аплачкиной.

«К моменту отбора на Олимпийские игры в Токио я подошла в таком состоянии, что просто не могла бежать, целый год восстанавливалась – бегала совсем потихоньку, но в основном это были восстановительные процедуры. Когда у меня случилась беда, я не получила поддержки от федерации лёгкой атлетики Грузии. На меня просто закрыли глаза, и всё.

Потеряла возможность выступать за рубежом? Я бы не сказала, что у меня была такая возможность. Не буду говорить про коронавирус, потому что под эти обстоятельства попали все. Но когда уже начали приглашать спортсменов в условиях карантина, я всё равно не могла попасть на старты. В Грузии чемпионаты по лёгкой атлетике проводятся в манеже, так как стадион отдаётся под футбол. А результат нужен на открытом стадионе. Кроме того, если у тебя нет высоких результатов, ты находишься в так называемом листе ожидания. Условно, ты можешь поехать на международный старт, но только за свой счёт. Так что у меня в сезоне летом могло быть три старта, и всё. В России я могу, по крайней мере, реализовываться, у меня идёт стаж. А в последние два с половиной года у меня вообще не было никаких стартов – ни в Грузии, ни на международных соревнованиях. Сложно сказать, каким будет моё будущее в России – пока вот третье место, но в перспективе, может, и первое будет.

Помогла ли с проблемами со здоровьем ВФЛА, когда я вернулась в Россию? Нет. Возможно, поможет, но нужно показывать результаты, проявлять себя.

На что живу? Ну, за свой счёт. Финансово помогают родители, брат, тренер. Выступаю за Ставропольский край, но пока поддержки не получаю, поскольку только-только пришла в регион», — передаёт слова Жандаровой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.