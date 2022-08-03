Рекордсмен из Ботсваны объяснил свои жесты на финише забега

Обладатель мирового рекорда в беге на 100 м среди спортсменов до 20 лет ботсванский легкоатлет Летсиль Тебого рассказал о своих жестах на финише забега.



«Я видел, что соперники меня боялись, но я их — нет. Я знал, что старт забега должен стать лучшим в моей жизни. И мне это удалось. Я не планировал праздновать победу, но через один шаг понял, что титул будет моим, и не беспокоился о времени. Моей целью было выйти и насладиться забегом. Если кто-то воспринял мои жесты как неуважение, то мне очень жаль. Я видел болельщиков. Они, как и все, кто смотрел соревнования дома, могли получить удовольствие. Я хотел им немного напомнить о том, что делал Усэйн Болт. Он — мой кумир. Это человек, на которого я всегда равняюсь», — сказал Тебого в интервью World Athletics.



Напомним, Тебого обновил собственный мировой рекорд в беге на 100 м. Теперь он равен 9,91 с. Забег состоялся на юниорском чемпионате мира в Кали (Колумбия).

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