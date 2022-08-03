Рекордсмен из Ботсваны объяснил свои жесты на финише забега

Обладатель мирового рекорда в беге на 100 м среди спортсменов до 20 лет ботсванский легкоатлет Летсиль Тебого рассказал о своих жестах на финише забега.
«Я видел, что соперники меня боялись, но я их — нет. Я знал, что старт забега должен стать лучшим в моей жизни. И мне это удалось. Я не планировал праздновать победу, но через один шаг понял, что титул будет моим, и не беспокоился о времени. Моей целью было выйти и насладиться забегом. Если кто-то воспринял мои жесты как неуважение, то мне очень жаль. Я видел болельщиков. Они, как и все, кто смотрел соревнования дома, могли получить удовольствие. Я хотел им немного напомнить о том, что делал Усэйн Болт. Он — мой кумир. Это человек, на которого я всегда равняюсь», — сказал Тебого в интервью World Athletics.
Напомним, Тебого обновил собственный мировой рекорд в беге на 100 м. Теперь он равен 9,91 с. Забег состоялся на юниорском чемпионате мира в Кали (Колумбия).
- 3 августа 2022
-
14:43
-
13:48
-
13:42
-
12:28
-
12:17
-
11:04
-
10:31
-
07:40
-
00:27
- 2 августа 2022
-
23:05
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:12
-
20:51
-
20:32
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:43
-
19:40
-
18:22
-
18:00
-
17:12
-
16:43
-
14:21
-
14:00
-
11:48
-
11:05
-
10:59
-
10:51
-
10:36
-
10:26
-
09:01