Сёстры Аверины показали впечатляющую растяжку у бассейна. Фото

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали свежую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменки продемонстрировали впечатляющую растяжку у бассейна.

«Хороший отдых всегда быстро заканчивается. С новыми силами двигаемся дальше», — подписали они снимок.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Дины и Арины Авериных.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

Сёстры Аверины синхронно ныряют в бассейн: