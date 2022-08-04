Юлия Ефимова выложила фото в купальнике и расстёгнутой рубашке
Поделиться
Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, на котором она позирует в купальнике и расстёгнутой рубашке.
«Утро», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Самые яркие победы российского плавания на Олимпиадах:
Комментарии
- 4 августа 2022
-
08:35
-
08:26
-
02:54
-
01:37
-
01:34
-
01:23
-
01:18
-
00:51
-
00:09
- 3 августа 2022
-
23:17
-
23:10
-
23:01
-
22:47
-
22:38
-
21:28
-
21:10
-
20:26
-
14:43
-
13:48
-
13:42
-
12:28
-
12:17
-
11:04
-
10:31
-
07:40
-
00:27
- 2 августа 2022
-
23:05
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:12
-
20:51
-
20:32
-
20:10
Партнерский контент