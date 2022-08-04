Илья Иванюк — о неудаче на 2,35: попросил у судьи четвёртую попытку

Призёр чемпионатов мира и Европы в прыжках в высоту Илья Иванюк прокомментировал свой результат на чемпионате России в Чебоксарах.
Иванюк во второй раз выиграл национальное первенство, но показал весьма скромный результат – 2,28, как и ставший вторым Никита Курбанов. Три попытки Иванюка на 2,35 оказались неудачными.
«Никак не мог дойти до журналистов, с болельщиками массу фотографий сделал, меня даже на награждение пинками гнали. Вчера, наверное, чуток засыпать начали, сегодня побыстрее закончили – для зрителей неплохо. Жаль, на 2,35 м не получилось, обидно, готов был. Хотя вторая попытка, как мне показалось, было хорошей, но в целом все прыжки на этой высоте были бракованными. Не получилось сделать то, на что наработал. Нужно было назад отнести разбег, я отнёс и слил всё. Даже к судье подошёл и спросил – а можно четвёртую попытку (смеётся). Конечно, так нельзя, соревнования же не тренировка.
Сегодня меня приятно удивил Никита Курбанов. Раньше высоты 2,26 и выше его немного подламывали технически, а здесь прям видно – хорошо поработал парнишка. Я даже расстроился, что он 2,30 не взял, хотя вторая попытка такая классная была. Думал, что в третьей он обязательно возьмёт, но не полетел. Так бывает – когда очень сильно хочешь прыгнуть, зажимаешься. Вообще, хотелось позарубаться, тем более при таком количестве болельщиков.
Конечно, хотелось попробовать и на лучший результат сезона в мире замахнуться, но на 2,35 уже споткнулся и упал. Возможно, я ошибку допустил, поставив 2,35 сразу после 2,28, нужно было 2,33 заказать сначала. Всё-таки для 2,35 бежать нужно быстрее, а для это подкорректировать разбег. Желание прыгнуть высоко было слишком большим, оно меня сегодня и погубило», — передаёт слова Иванюка корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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