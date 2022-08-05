Сидорова рассказала, почему не стремится побить мировой рекорд Исинбаевой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, почему не стремится побить мировой рекорд Елены Исинбаевой.

Достижение Исинбаевой было установлено в 2009 году и равняется 5,06 метра. Личный рекорд Сидоровой – 5,01 метра. Этот результат она показала в финале «Бриллиантовой лиги» — 2021.

«Мечтаю ли о мировом рекорде? Сейчас уже скорее нет, чем да. Вообще-то мировой рекорд мне всегда казался не слишком достижимой вещью. Выиграть — да, понятно, что нужно для этого сделать. А рекордные высоты — это всегда какая-то магия. Мой тренер на протяжении нескольких лет говорила мне, что я могу прыгать за пять метров, но я совершенно в это не верила. А сейчас… Тут даже не в физической форме дело, хотя и в ней тоже.

Всё-таки я не молодею, какие-то болячки постоянно беспокоят, уже сложно выполнять «острую» работу, которую мы делали два года назад. С другой стороны, я приехала на чемпионат России, прыгнула 4,91, установила рекорд страны и понимаю, что та куча работы, которая была проделана, дала достаточно закономерный результат. Прыжки с шестом в этом плане уникальный вид спорта: психология очень много значит и решает», — приводит слова Сидоровой RT.