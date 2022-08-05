Сидорова — о своём невысоком росте: Лявильни взял и все стереотипы разрушил

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, как ей помог поверить в себя пример олимпийского чемпиона 2012 года француза Рено Лявильни, который отличается невысоким ростом. Рост Сидоровой – 170 см.

«Вообще-то шест требует девочек покрепче. Если быть совсем субтильной, снаряд можно вообще в руках не удержать. Во время разбега идёт довольно приличное сопротивление, поэтому плечевой пояс должен быть развит очень сильно. Как и руки. Соответственно, все много работают со штангой, постоянно качают руки и спину. Лет пять назад я была ещё более худой, чем сейчас, и в какой-то момент мы с тренером поняли, что я физически просто не могу прыгать выше из-за того, что у меня слишком слабые руки. Я очень много над этим работала. Даже когда просто бегала на разминке, в руках постоянно были какие-то гантели.

Говорите, Феофанова была не способна на равных соперничать с Исинбаевой как раз из-за роста? Таких разговоров действительно было много, да и мне не раз говорили, что с моим ростом не стоит даже пробовать прыгать с шестом. Но потом появился Рено Лявильни, который взял и все стереотипы разрушил. Когда видишь, что человек намного ниже тех, кто соревнуется с ним в секторе, в сравнении с тем же Сергеем Бубкой выглядит как тростиночка, а прыгает выше всех его рекордов, невольно задумаешься, что дело не в росте и не в весе. А, наверное, в том, чтобы найти ту технику прыжка, которая подходит именно тебе. К твоим силам, твоей скорости, твоему темпераменту, наконец. Прыгают-то все по-разному», — приводит слова Сидоровой RT.