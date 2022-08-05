Коробкина и Рыбаков завоевали золото чемпионата России в беге на 10 000 метров
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На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, определились обладатели двух последних комплектов наград – в беге на 10 000 метров у женщин и у мужчин.
В женском забеге победу одержала многократная чемпионка России Елена Коробкина, преодолевшая дистанцию за 33 минуты 20,21 секунды. В мужском забеге первенствовал победитель командного чемпионата Европы – 2015 в составе сборной России Анатолий Рыбаков.
Чемпионат России проходил в Чебоксарах со 2 по 5 августа.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
10 000 м. Женщины
1. Елена Коробкина – 33.20,21.
2. Алла Сидорова – 33.21,87.
3. Наталья Леонтьева – 33.22,56.
10 000 м. Мужчины
1. Анатолий Рыбаков – 28.50,56.
2. Евгений Рыбаков – 29.01,32.
3. Андрей Лейман – 29.10,26.
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