Коробкина и Рыбаков завоевали золото чемпионата России в беге на 10 000 метров

На чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах, определились обладатели двух последних комплектов наград – в беге на 10 000 метров у женщин и у мужчин.

В женском забеге победу одержала многократная чемпионка России Елена Коробкина, преодолевшая дистанцию за 33 минуты 20,21 секунды. В мужском забеге первенствовал победитель командного чемпионата Европы – 2015 в составе сборной России Анатолий Рыбаков.

Чемпионат России проходил в Чебоксарах со 2 по 5 августа.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

10 000 м. Женщины

1. Елена Коробкина – 33.20,21.

2. Алла Сидорова – 33.21,87.

3. Наталья Леонтьева – 33.22,56.

10 000 м. Мужчины

1. Анатолий Рыбаков – 28.50,56.

2. Евгений Рыбаков – 29.01,32.

3. Андрей Лейман – 29.10,26.