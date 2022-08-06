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Ямайка обновила свой мировой рекорд в эстафете 4х100 метров на молодёжном ЧМ

Ямайка обновила свой мировой рекорд в эстафете 4х100 метров на молодёжном ЧМ
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Сборная Ямайки установила мировой рекорд U20 в женской эстафете 4х100 метров. Достижение было установлено на молодёжном чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Кали (Колумбия).

Спортсменки преодолели дистанцию с общим временем 42,59 секунды и обновили собственный мировой рекорд U20, который был установлен на предыдущем мировом первенстве (42,94 секунды).

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть видео можно в YouTube-канале World Athletics.

Отметим, что ранее на этом же турнире 19-летний спринтер из Ботсваны Летсиль Тебого установил мировой рекорд U20 в беге на 100 метров, пробежав дистанцию за 9,91 секунды.

Молодёжный чемпионат мира по лёгкой атлетике. Эстафета 4х100 метров. Женщины.

1. Ямайка (42,59 с).
2. США (43,28 с).
3. Колумбия (44,59 с).

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