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«Иногда молодым мамам требуется немного отдыха». Клишина опубликовала новое фото с пляжа

«Иногда молодым мамам требуется немного отдыха». Клишина опубликовала новое фото с пляжа
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото с пляжа в Майами (США).

«Иногда молодым мамам требуется немного отдыха в виде песка, моря и солнца. Ещё, желательно, сна», — подписала Клишина фото.

Фото: из личного архива Дарьи Клишиной

26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, Клишина имеет в своём активе бронзу чемпионата Европы — 2014.

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