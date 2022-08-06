«Иногда молодым мамам требуется немного отдыха». Клишина опубликовала новое фото с пляжа

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала в социальных сетях новое фото с пляжа в Майами (США).
«Иногда молодым мамам требуется немного отдыха в виде песка, моря и солнца. Ещё, желательно, сна», — подписала Клишина фото.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
26 июня 31-летняя Клишина впервые стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях. Помимо серебра на ЧМ-2017, Клишина имеет в своём активе бронзу чемпионата Европы — 2014.
- 6 августа 2022
-
17:46
-
17:03
-
16:35
-
16:31
-
16:08
-
15:47
-
15:34
-
14:29
-
14:10
-
14:09
-
12:01
-
11:56
-
11:42
-
10:49
-
01:01
-
00:13
- 5 августа 2022
-
22:47
-
21:40
-
21:24
-
19:20
-
19:05
-
18:46
-
18:22
-
18:09
-
17:31
-
17:16
-
16:51
-
16:05
-
15:59
-
15:53
-
15:46
-
14:14
-
13:55
-
13:33
-
12:52