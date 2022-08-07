Дворкович прокомментировал победу на выборах президента Международной шахматной федерации
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Аркадий Дворкович прокомментировал своё переизбрание на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.
«Огромное спасибо всем за поддержку. Я хочу поблагодарить членов моей команды и всех людей, которые помогали нам в этот период. Я ценю каждый голос и то, что вы проголосовали за позитивную программу, которую мы сформулировали для ФИДЕ и которую мы уже старались и стараемся внедрить на протяжении последних лет. Мы с нетерпением ждём работы с каждым из вас в ближайшие четыре года. Для меня это большая честь, привилегия и счастье — работать для вас как одна команда и как одна семья. Спасибо», — цитирует Дворковича пресс-служба Федерации шахмат России.
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