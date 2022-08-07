Карякин: сомневаюсь, что победа Дворковича пойдёт на пользу российским шахматистам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от переизбрания на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) соотечественника Аркадия Дворковича.

«Я бы предостерёг тех людей, которые будут считать, что если россиянин победил, то это пойдёт на пользу российским шахматам. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что Дворкович уже себя проявил, когда отстранили наши сборные, отстранили меня. Он никак не заступился и ничего не сделал. Я не очень понимаю, какие тут могут быть позитивные изменения.

Единственное, что он может сделать — это поменять команду. Скажем, если он уберёт Сутовского, то это уже будет хороший показатель, потому что с ним будет возможен хоть какой-то контакт и возможность договариваться», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.