Сменивший спортивное гражданство Яковлев сможет выступать за Израиль с 2023 года

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что решивший сменить спортивное гражданство бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в кейрине 21-летний Михаил Яковлев сможет выступать за Израиль в 2023 году.

«Михаил не говорил мне о решении сменить гражданство, он поставил нашего президента Вячеслава Екимова в курс дела буквально недавно. Если судить по социальным сетям, он уже там. Я расстроен очень сильно, есть чувство большого сожаления. Михаил уже получил паспорт гражданина Израиля, подаёт в Международный союз велосипедистов прошение о смене спортивного гражданства, сейчас процедура немного ускорена, он пропустит чемпионат Европы и мира в этом году, а в следующем уже сможет выступать за команду Израиля.

Конечно, он прекратит работу с личным тренером Олегом Логуновым, тот ведь в России. Это самостоятельный выбор Михаила, результаты он показал определённые, стал призёром чемпионата мира, выигрывал соревнования по молодёжи, сейчас это один из сильнейших спринтеров в мире», — приводит слова Ковпанца ТАСС.

Весной Яковлев установил мировой рекорд в гите на 200 метров с хода на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, проехав 200 метров за 9,099 секунды.