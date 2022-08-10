Юлия Ефимова выложила пляжные фотографии без фильтров из Лос-Анджелеса

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные на пляже Венис в Лос-Анджелесе (США), и добавила хештег #nofilterneeded (англ. «не нужно фильтров»).
Фото: из личного архива юлии ефимовой
Фото: из личного архива юлии ефимовой
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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