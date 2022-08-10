Сергей Шубенков высказался об украинской легкоатлетке, призвавшей отстранить россиян

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отреагировал на заявление украинской легкоатлетки Ольги Саладухи, которая рассказала, как Украина шантажом добилась отстранения российских спортсменов.

«Вот вы спрашивали про друзей из мира лёгкой атлетики. Ольга Саладуха была таким спортсменом, с которым я общался чуть больше, чем с другими. Можно сказать, что даже дружил с ней, в том числе и мой тренер хорошо общался с ней. Отличная спортсменка была.

Что касается заявления Саладухи, то она стучалась в открытую дверь. Многие международные федерации и так были настроены против нас. Не понимаю, в чём конкретно её заслуга. Она хочет приписать что-то себе — ну на здоровье.

Вы знаете, из какого города родом Саладуха? Украина считает этот город своим. Она родом из Донецка. В 2014 году она несколько месяцев не могла попасть домой, и я хорошо помню ту ситуацию. После этого у Ольги замаячили новые карьерные перспективы в виде кресла депутата Верховной рады. Как только эти перспективы замаячили, она стала по-другому описывать всю эту нехорошую ситуацию, которая случилась с ней. Она не могла вернуться домой, в Донецк, а потом возвращаться стало и некуда. Насколько вы знаете, профессиональные спортсмены — не самые бедные люди, она и в Киеве устроилась неплохо. Её мнение обо всей ситуации на Донбассе изменилось, и кресло в Раде она получила. Ну и сейчас при депутатской должности Ольги ничего другого ожидать от неё не приходится.

Обидно ли, что Саладуха так изменилась? С одной стороны, всё понятно, с другой — слегка обидно», — приводит слова Шубенкова «Матч ТВ».