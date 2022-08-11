«Такая жара в Воронеже». Ангелина Мельникова — о фото с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала фото из родного города – Воронежа. Девушка позирует в жёлтом топе с глубоким декольте на фоне бассейна.

«Такая жара в Воронеже, у нас 30°. Тренируюсь и начинаю входить в форму к Спартакиаде.



Чаще стала появляться в родном городе, и огромный плюс небольших городов — это расстояние от точки А до точки В максимум 30 минут. У меня аж глаз радуется, когда я вижу, что за такое время я весь город смогу проехать. Обожаю экономить время, причём на всём. Я всё всегда делаю быстро, насколько это возможно», — написала Мельникова в соцсетях.

Фото: Личный архив Ангелины Мельниковой

Мельникова — олимпийская чемпионка в командном первенстве и трёхкратный призёр Игр, а также абсолютная чемпионка мира в личном многоборье.