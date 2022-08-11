«Такая жара в Воронеже». Ангелина Мельникова — о фото с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала фото из родного города – Воронежа. Девушка позирует в жёлтом топе с глубоким декольте на фоне бассейна.
«Такая жара в Воронеже, у нас 30°. Тренируюсь и начинаю входить в форму к Спартакиаде.
Чаще стала появляться в родном городе, и огромный плюс небольших городов — это расстояние от точки А до точки В максимум 30 минут. У меня аж глаз радуется, когда я вижу, что за такое время я весь город смогу проехать. Обожаю экономить время, причём на всём. Я всё всегда делаю быстро, насколько это возможно», — написала Мельникова в соцсетях.
Фото: Личный архив Ангелины Мельниковой
Мельникова — олимпийская чемпионка в командном первенстве и трёхкратный призёр Игр, а также абсолютная чемпионка мира в личном многоборье.
- 11 августа 2022
-
22:30
-
20:46
-
20:14
-
19:42
-
19:29
-
17:20
-
16:47
-
15:20
-
14:01
-
11:55
-
10:24
-
09:57
-
09:09
-
04:05
-
03:46
-
00:53
- 10 августа 2022
-
23:44
-
22:14
-
21:52
-
21:42
-
19:52
-
19:29
-
19:12
-
18:37
-
17:10
-
16:21
-
14:09
-
11:49
-
09:07
-
00:46
- 9 августа 2022
-
23:24
-
22:53
-
22:37
-
19:13
-
19:06