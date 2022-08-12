Матыцин: мы сделаем всё возможное для проведения матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь в России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил от лица организации, что сделает всё возможное для проведения в Москве матча за шахматную корону между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем.
«Как страна, имеющая огромные победные традиции в шахматах, мы имеем право претендовать на законное требование и предложение проводить матч за мировую шахматную корону в Москве. Мы, министерство спорта, сделаем максимально возможное вместе с нашими коллегами из Китайской Народной Республики для того, чтобы матч прошёл в том формате, о котором, возможно, заявляется», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
Ранее в Федерации шахмат России также не исключили проведение матча за шахматную корону на территории нашей страны.
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