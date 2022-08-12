Скелетонист Мартинс Дукурс объявил о завершении карьеры

Шестикратный чемпион мира 38-летний латвийский скелетонист Мартинс Дукурс объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я принял решение, полное эмоций, но в то же время логичное. За 22 года всё превратилось в твёрдую привычку. Но от постоянного стремления к поставленным перед собой целям временами появлялась усталость. Я переживал тяжёлые поражения и громкие победы, неописуемый азарт — я привык к этому. Это невозможно забыть, и уже понимаю, что буду скучать по соревнованиям.

Продолжительность и качество моей карьеры зависели от людей, которые сделали всё, чтобы дать мне возможность стать таким. Когда-то я ответственно старался их не разочаровать. Сложно понимать, что уже не в состоянии качественно выполнить свою работу, и это заставляет задуматься над логическим завершением. Моё сердце всегда будет отдано скелетону», — написал Дукурс в соцсетях.