Никита Нагорный поздравил сестёр Авериных с днём рождения, показав совместное фото

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный поздравил с днём рождения многократных чемпионок мира и Европы по художественной гимнастике, сестёр Дину и Арину Авериных, которым сегодня, 13 августа, исполнилось 24 года.
«С днём рождения! Оставайтесь всегда такими простыми и весёлыми человеками», — подписал фото Нагорный.
Фото: из личного архива Никиты Нагорного
Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Также на счету Нагорного есть золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.
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