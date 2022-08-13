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Прыгун Данил Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации

Прыгун Данил Лысенко выиграл первый турнир после четырёхлетней дисквалификации
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Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года, российский прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл Открытое первенство города Ирбит по лёгкой атлетике (Свердловская область). Для Лысенко данные соревнования стали первыми после четырёхлетней дисквалификации.

Лысенко был временно отстранён в 2018 году за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Однако вместо признания вины Данил предоставил поддельные справки по двум случаям, согласившись с «планом федерации помочь ему».

В Ирбите Лысенко обыграл действующего чемпиона России Илью Иванюка. Иванюк не сумел взять высоту в 2 метра 31 сантиметра в отличие от Данила. Далее Лысенко попытался преодолеть высоту в 2 метра 35 сантиметров, однако его попытки не увенчались успехом.

Лёгкая атлетика. Открытое первенство города Ирбит.
Прыжки в высоту. Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,31
2. Илья Иванюк — 2,28
3. Никита Курбанов — 2,24.

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