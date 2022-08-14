Российский гроссмейстер Владимир Крамник вошёл в состав нового органа ФИДЕ
Поделиться
14-й чемпион мира по классическим шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник вошёл в состав нового органа Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Консультативного совета. Об этом сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.
Отмечается, что основной задачей совета будет предоставление рекомендаций различным руководящим органам ФИДЕ по наиболее важным вопросам организации шахматной жизни.
В состав совета также вошли бразильский гроссмейстер Дарси Лима, президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Абдулла Салем и нидерландец Патрик ван Хуландт.
Первым председателем Консультативного совета ФИДЕ станет генеральный секретарь Всеиндийской шахматной федерации Бхарат Сингх Чаухан.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
16:59
-
15:52
-
15:10
-
14:40
-
13:14
-
10:29
-
10:11
-
00:09
- 13 августа 2022
-
23:20
-
22:50
-
21:39
-
21:32
-
20:03
-
19:38
-
19:07
-
16:32
-
16:31
-
15:17
-
15:02
-
14:37
-
14:33
-
12:46
-
11:31
-
11:14
-
10:51
-
10:24
-
10:12
-
10:07
-
09:47
-
09:43
-
09:28
-
09:17
-
06:00
-
03:57
-
03:15
Партнерский контент