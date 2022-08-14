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Российский гроссмейстер Владимир Крамник вошёл в состав нового органа ФИДЕ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник вошёл в состав нового органа ФИДЕ
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14-й чемпион мира по классическим шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник вошёл в состав нового органа Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Консультативного совета. Об этом сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте.

Отмечается, что основной задачей совета будет предоставление рекомендаций различным руководящим органам ФИДЕ по наиболее важным вопросам организации шахматной жизни.

В состав совета также вошли бразильский гроссмейстер Дарси Лима, президент Федерации шахмат Саудовской Аравии Абдулла Салем и нидерландец Патрик ван Хуландт.

Первым председателем Консультативного совета ФИДЕ станет генеральный секретарь Всеиндийской шахматной федерации Бхарат Сингх Чаухан.

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