Президент ФФР опроверг информацию о просьбе выступать россиянам под нейтральным флагом

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опроверг информацию, что ФФР обращалась в Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Мы не переписываемся с международной федерацией, чтобы нас восстановили в нейтральном статусе. С международной федерацией такие переговоры не ведём. Мы подали в суд ещё в мае, ждём судебного процесса», — приводит слова Мамедова ТАСС.
Напомним, 2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. ФФР подала иск на решение об отстранении спортсменов в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, на которых интересы российских спортсменов отстаивал Мамедов. В результате суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено на конец сентября.
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