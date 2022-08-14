Президент ФФР опроверг информацию о просьбе выступать россиянам под нейтральным флагом

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опроверг информацию, что ФФР обращалась в Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы не переписываемся с международной федерацией, чтобы нас восстановили в нейтральном статусе. С международной федерацией такие переговоры не ведём. Мы подали в суд ещё в мае, ждём судебного процесса», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, 2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. ФФР подала иск на решение об отстранении спортсменов в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, на которых интересы российских спортсменов отстаивал Мамедов. В результате суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено на конец сентября.