Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Президент ФФР опроверг информацию о просьбе выступать россиянам под нейтральным флагом

Президент ФФР опроверг информацию о просьбе выступать россиянам под нейтральным флагом
Комментарии

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов опроверг информацию, что ФФР обращалась в Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Мы не переписываемся с международной федерацией, чтобы нас восстановили в нейтральном статусе. С международной федерацией такие переговоры не ведём. Мы подали в суд ещё в мае, ждём судебного процесса», — приводит слова Мамедова ТАСС.

Напомним, 2 марта FIE временно отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. ФФР подала иск на решение об отстранении спортсменов в гражданский суд Швейцарии. 1 июня в Лозанне прошли предварительные слушания, на которых интересы российских спортсменов отстаивал Мамедов. В результате суд дал FIE и ФФР три месяца на разрешение конфликта, позже заседание было перенесено на конец сентября.

Новость по теме
Депутат Терюшков высмеял просьбу разрешить российским фехтовальщикам выступать без флага
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022