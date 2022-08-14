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Губерниев: Макларен — молодец. Спасибо

Губерниев: Макларен — молодец. Спасибо
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Известный 47-летний российский телеведущий, журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, канадского юриста Ричарда Макларена о призыве допустить российских спортсменов на мировую арену.

«Однако, Макларен молодец! Спасибо», — написал Дмитрий в своём телеграм-канале.

Ранее Макларен заявил, что спортсмены не имеют отношения к событиям в политике. Напомним, международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине

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